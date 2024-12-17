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Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi üzerinden Adalet Sarayı istikametine giden F.G.Ç. (22) yönetimindeki 22 ADD 802 plakalı motosiklet, Yayla Sokak'tan Rasim Ergene Caddesi'ne çıkış yapan İ.Y. (54) yönetimindeki 35 AG 4151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.G.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.G.Ç. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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