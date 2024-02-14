Edirne'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde motosiklet çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde bir vatandaşın motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri hareket geçti. JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda motosikletin A.K. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli A.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE