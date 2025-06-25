Edirne'de Motosiklet Denetimi: 11 Sürücüye Ceza

Edirne'de Motosiklet Denetimi: 11 Sürücüye Ceza
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan 11 sürücü ve eksik evrakları olan 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 TL ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafindan motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin farklı noktalarında ve farklı saatlerde motosikletlere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan ve evraklarında eksik tespit edilen 11 sürücü ve 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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