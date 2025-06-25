Edirne'de Motosiklet Denetimi: 11 Sürücüye Ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafindan motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin farklı noktalarında ve farklı saatlerde motosikletlere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan ve evraklarında eksik tespit edilen 11 sürücü ve 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE