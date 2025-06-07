Edirne'de Motosiklet Çarpması Sonucu Yaya Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Çarpması Sonucu Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Edirne'de Motosiklet Çarpması Sonucu Yaya Yaralandı
Haber Videosu

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı. Sürücünün daha önce ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi.

Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

EDİRNE - Edirne'de motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. M. kontrolündeki 06 BY 5942 plakalı motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün daha önce ehliyetinin iptal edildiğini tespit etti. Sürücüye idari para cezası uygulandı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.