Edirne'de motosiklet çalındı

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Şikayetçi olan kişi, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu bildirdi.