Edirne'de motosiklet çalındı
Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Şikayetçi olan kişi, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu bildirdi.
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Barutluk Mahallesi'nde yaşayan Ö.T, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
Ö.T, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Evden hırsızlık
Uzunköprü'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan V.S, evinden çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
V.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.