Edirne'de Motosiklet Bakım ve Onarım Servisinde Yangın Çıktı

Edirne'de bulunan bir motosiklet bakım ve onarım servisinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Edirne Nişancı Paşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak'ta bulunan bir bakım ve onarım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosiklet bakım ve onarım servisinde yangın çıktı. Tamir servisinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonucu bakım ve onarım servisinde bulunan motosikletler kullanılamaz hale geldi. Onarım servisinde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Üst katta oturan bina sakinleri ise tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE