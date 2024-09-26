Edirne'de Minik Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Edirne'de trafik polisleri, minik öğrencilere temel trafik eğitimlerini uygulamalı olarak hem öğretti hem eğlendirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme amirliği ekipleri tarafından, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri verildi.

Trafik polisleri önce trafik eğitimi verdiler sonra uygulamalı olarak gösterdiler. Trafik polisleri minik öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkında bulunan araçlarla uygulamalı olarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verip, öğrencileri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca trafik eğitim parkında akülü araçlar ile çocuklara kırmızı ışık, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularını öğretti.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı boyunca da Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlerimiz devam edeceği belirtildi. - EDİRNE