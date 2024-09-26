Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Minik Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Edirne'de Minik Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de trafik polisleri, çocuklara trafik kurallarını hem eğitici hem de eğlenceli bir şekilde uygulamalı olarak öğretti. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler güvenli geçişler ve trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Edirne'de trafik polisleri, minik öğrencilere temel trafik eğitimlerini uygulamalı olarak hem öğretti hem eğlendirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme amirliği ekipleri tarafından, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri verildi.

Trafik polisleri önce trafik eğitimi verdiler sonra uygulamalı olarak gösterdiler. Trafik polisleri minik öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkında bulunan araçlarla uygulamalı olarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verip, öğrencileri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca trafik eğitim parkında akülü araçlar ile çocuklara kırmızı ışık, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularını öğretti.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı boyunca da Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlerimiz devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik edirne Eğitim Yaşam Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Ülke puanı sıralaması! (26 Eylül 2024) Siyah Kalp 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp CANLI izle, SON BÖLÜM izle! 26 Eylül Perşembe Siyah Kalp 3. bölüm Show TV izleme linki var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var? 27 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 27 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Cenk Tosun ilk 11'de var mı? Fenerbahçe- Union SG maçında Cenk oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE UNION SG) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe USG maçı nereden izlenir? Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar...
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });