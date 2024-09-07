Edirne'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden Y.O. yönetimindeki 34 CRJ 196 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı'na yaklaştığı sırada önünde giden M.B. yönetimindeki 34 FBD 772 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.O., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE