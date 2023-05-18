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Edirne'de midibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de midibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de şehir içi ulaşımı sağlayan midibüsün tır ile çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de şehir içi ulaşımı sağlayan midibüsün tır ile çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne-İstanbul Karayolu şehir merkezi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eduard Levko idaresindeki CE 9522 EE Ukrayna plakalı tır, Eren S. yönetimindeki şehir içi yolcu taşıyan midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Eren S. ile yolcuların bulunduğu midibüsteki bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Edirne 3. Sayfa Haberler

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