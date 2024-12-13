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Edirne'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda bir otomobilin evin duvarına çarparak alev alması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi Tekirdağ'da defnedildi. Kazaya dair inceleme sürüyor.

Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi Tekirdağ'da defnedildi.

Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil, bir evin duvarına çarparak alev aldı. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybedenlerden İlker Bulur ve Görkem Eroğlu'nun cenazeleri Tekirdağ'da toprağa verildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan İlker Bulur'un cenazesi, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Babası Saim Bulur, taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Görkem Eroğlu'nun cenazesi ise Subaşı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Eroğlu'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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