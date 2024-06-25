Edirne'de mevzuata aykırı araç kullanımına yüksek ceza

Edirne'de mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan-Enez ilçesi yolu Akhoca köyü mevkiinde icra edilen seyir-sabit trafik kontrolü esnasında, sürücülüğünü O.Ç'nin yaptığı otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları kontrolde mevzuata aykırı çakar lamba kullanıldığı tespit edildi.

Araç sahibi ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun (Işıklı veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak) fiilinin gereği işlem yapılarak, 12 bin 878 lira cezası cezai işlem uygulandı. Ceza yazılan araçta bulunan çakar lamba söktürtülerek uygun hale getirildi. - EDİRNE