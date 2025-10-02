Haberler

Edirne'de Meriç Nehri'nde Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu

Edirne'de vatandaşların ihbarı üzerine Meriç Nehri'nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi kıyıya çıkararak otopsi için hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri'nde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan erkek cesedinin tanınamayacak halde olduğu belirlendi. Ceset, cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

