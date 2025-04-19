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Edirne'de Maskeli Ünlüler Gecesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Edirne'de Maskeli Ünlüler Gecesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Edirne'de kadınların düzenlediği maskeli ünlüler gecesinde, hayatını kaybeden sanatçılar anıldı. Kıyafetlerini giyen ve maskelerini takan kadınlar, eğlenceli anlar yaşadı.

Edirne'de kadınların düzenlediği maskeli ünlüler gecesinde renkli görüntüler oluştu. Yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçılar Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram ve bazı sanatçıların maskeleri takılarak anma düzenlendi.

Edirne'de bir araya gelen kadınlar maskeli ünlüler gecesi düzenledi. Kadınlar seçtikleri karakterlerin kıyafetlerini giyerek, yüzlerine maske taktı. Ünlülerin taklitlerini yapan kadınların o anları katılanlar tarafından kahkahayla izlendi. Trakya yöresine ait 9/8 müzikler eşliğinde oynayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğin sonunda düzenlenen koreografide, yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçılar Volkan Konak, Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram da anıldı. Sanatçıların maskelerini takan kadınlar, sanatçıların müzikleri eşliğinde anma düzenledi.

Etkinliğe katılan Zuhal Azseven, kadınlar olarak kahkaha dolu bir gece yaşadıklarını söyledi. Diğer kadınlar da, bu etkinlikte eğlencenin zirveye ulaştığını belirtti. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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