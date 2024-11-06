Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Maddi Hasarlı Kazaya Bakarken İkinci Kaza: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde maddi hasarlı kazayı görünce yavaşlayan hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde önündeki maddi hasarlı kazayı görünce yavaşlayan hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden H.H.B. yönetimindeki 22 PB 183 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Kaza, maddi hasar ile atlatılırken, Keşan'dan, İpsala'ya giden F.D.B. idaresindeki 22 FD 099 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya bakmak için yavaşlayan S.Y. yönetimindeki 17 LY 055 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrularak takla atan otomobilde sürücü F.D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansa Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

'Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü' iddiası

 Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho UEFA basın toplantısına neden katılmadı? Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı? MAL hangi takım, MAL açılımı ne? Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.