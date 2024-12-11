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Edirne'de Lise Öğrencisine Bıçaklı Saldırı

Edirne'de Lise Öğrencisine Bıçaklı Saldırı
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Edirne'de okul çıkışında bir lise öğrencisi, husumetlisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de okul çıkışı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki N.Y., okuldan çıktığı anda 18 yaşından küçük husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Okul kapısının önünde bıçaklanan lise öğrencisi, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan lise öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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