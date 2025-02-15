Edirne'de Limon Yüklü Tır Yangınında Dorse Kullanılamaz Hale Geldi
Edirne otoyolu üzerinde limonata yüklü bir tırın dorsesi alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.
Edirne'de limon yüklü tırın alev alması sonucu meydana gelen yangında limonata yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Olay, Edirne otoyol 1. kilometresi kuzey şeridi Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Archıl Gobadze idaresindeki UF001IT Gürcistan plakalı tırın dorsesi alev almaya başladı. Sürücü Gobadze, hemen çekici tırı dorseden ayırarak alevler sıçramadan uzaklaştırdı. Yol kenarına tırını çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla limonata yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü.
Yangın sonucu tırın dorsesi ve limonata yükü kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE