Edirne'de Lahmacun Fırınından Giyecek Çalan 2 Zanlı Yakalandı

Edirne Talatpaşa Mahallesinde bulunan bir Lahmacun fırını yanında bulunan giyim mağazasından giyecek çalan 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin İ.B. ve E.T. olduğunu tespit etti. Tahtakale caddesine gelen hırsızlar, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra mağazanın cam pervazlarını kırarak içeriye girdi. Bir süre içeride dolaşan hırsızlar montlar ve tişörtleri üst üste giyerek dışarı çıktı. Yandaki lahmacun dükkanına giren hırsızlar kalan pide, lahmacun, balık konserveleri yedikten sonra kolaları da içerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Gece boyunca bir çok adrese giren zanlılar güvenlik kamerasına yakalandıklarını fark edince kamerayı aşağı doğru çevirdiler. Olayın yaşandığı gece bir büfeden 500 paket sigara ve kredi kartları, restoranın mutfağından 20 kilogram et, iki gece önce de bir apartmandan bisiklet ve kıraathaneden 2 bin 500 lira çaldıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - EDİRNE

Edirne Talatpaşa Mahallesinde bulunan bir Lahmacun fırını yanında bulunan giyim mağazasından giyecek çalan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin İ.B. ve E.T. olduğunu tespit etti.

Tahtakale caddesine gelen hırsızlar, bir süre etrafı kontrol ettikten sonramağzanın cam pervazlarını kırarak içeriye girdi. Bir süre içeride dolaşan hırsızlar montlar ve tişörtleri üst üste giyerek dışarı çıktı. Yandaki lahmacun dükkanına giren hırsızlar kalan pide, lahmacun, balık konserveleri yedikten sonra kolaları da içerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Gece boyunca bir çok adrese giren zanlılar güvenlik kamerasına yakalandıklarını fark edince kamerayı aşağı doğru çevirdiler.

Restorandan 20 kilo et çaldılar

Olayın yaşandığı gece bir büfeden 500 paket sigara ve kredi kartları, restoranın mutfağından 20 kilogram et, iki gece önce de bir apartmandan bisiklet ve kıraathaneden 2 bin 500 lira çaldıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - EDİRNE