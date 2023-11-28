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Edirne'de kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi

28 Kasım 2023 10:34 Son Güncelleme: 10:36 Abone Ol

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişekleri bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.