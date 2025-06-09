Edirne'de Kurban Bayramı Trafik Güvenliği Denetimleri Artırıldı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kente gelen yüzlerce aracın trafik güvenliğini sağlamak için sahada görev yapmayı sürdürüyor.

Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla yüzlerce giriş ve çıkış oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerini yapması için önlemlerini artırdı. Bayramda da görev başında olan polis ekipleri yüzlerce aracın ve vatandaşın sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için sahada denetimlerini sürdürüyor. Trafik kuralarına uymaları konusunda polis ekipleri sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. - EDİRNE