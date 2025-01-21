Edirne'de Kundaklandığı İddia Edilen Evde Yangın Çıktı
Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde benzin dökerek kundaklandığı öne sürülen bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev sahipleri kundaklama suçlamasında bulunurken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.
Edirne'de benzin döküp kundaklandığı iddia edilen evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlıca alevleri söndürdü. Ev sahipleri evlerinin bilinçli şekilde kundaklandığını iddia ederken, evin önünde benzin şişesi bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa