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Edirne'de Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, masadaki 59 bin 120 TL'ye el konuldu.

Edirne'nin keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, masdaki 59 bin 120 TL'ye el konuldu.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan C.Y.'ye ait kıraathanede kontrol yapan polis, işyeri içerisinde 11 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 50 TL karşılığında kumar oynandığı belirlenen işyerindeki masada bulunan 59 bin 120 TL, iskambil kağıtlarına ve kollu oyun makinesine el konuldu. Kumar onayan 11 kişiye toplam 44 bin 605 TL idari para cezası kesilirken, C.Y. hakkında da adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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