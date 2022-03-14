Kıraathaneyi kumarhaneye çeviren şahıslar masa başında yakalandı - Haberler

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Kıraathaneyi kumarhaneye çeviren şahıslar masa başında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kıraathaneyi kumarhaneye çeviren şahıslar masa başında yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kıraathanede kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza kesildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kıraathanede kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir saat kıraathanede gece saat 23.10'da denetim yaptı. Kontroller esnasında üzerinde iskambil kağıtları ve 600 lira olan masanın etrafında kumar oynayan 5 kişi tespit edildi. Şahıslar üzerinde yapılan aramada ise bir şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. olayla ilgili 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza kesildi. - EDİRNE

Kıraathaneyi kumarhaneye çeviren şahıslar masa başında yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Hisarcık, Keşan, Kumar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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