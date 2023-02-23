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Edirne'de köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı Edirne'nin İpsala ilçesinde kahvehanede husumet nedeniyle başlayan kavgada muhtar ile akrabası silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edirne'de köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde kahvehanede husumet nedeniyle başlayan kavgada muhtar ile akrabası silahla vurularak hayatını kaybetti. Ardından olay yerinden kaçan saldırgan 2 kişiyi daha yaralayıp kayıplara karıştı.

Olay, Kumdere köyünde akşam saatlerinde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. ve Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karabatan arasındaki husumet sebebiyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.T., Karabatan'ı silahla vurdu. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan akrabası H.K. de aynı silahtan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Köyde dehşet saçmaya devam eden R.T. daha sonra da L.G. ve H.K. isimli iki kişiyi daha vurarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpsala Edirne 3. Sayfa Haberler

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