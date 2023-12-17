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Edirne'de korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

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Edirne'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Edirne'de korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

EDİRNE - Edirne'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Helvacı Dere Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın 1. katında elektrik tesisatından olduğu değerlendirilen evde yangın çıktı. Yangını fark eden hane sakinleri durumu 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde 3 kişinin olduğu ve 2 kişinin evin içerisinde yangını söndürmek isterken dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen U.Ş ve M.Ş. tedavileri için oaly yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri yapılmak üzere hastaneye getirilen U.Ş ve M.Ş'nin Sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangında evde bulunan bazı eşyaları ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü İtfaiye Edirne Haberler

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