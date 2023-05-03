Edirne'de köpeklerin saldırdığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Edirne'de başıboş sokak köpeklerin motosiklette saldırmasın sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de köpeklerin saldırdığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de başıboş sokak köpeklerin motosiklette saldırmasın sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Kapalı Cezaevi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş köpeklerin seyir halindeki motosiklete saldırması sonucu kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

E. B. idaresindeki 34 FVS 551 plakalı otomobil karşı yönden gelen üzerinde ve M.N.Ö. ile Z. G'nin bulunduğu motosiklet ile çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Köpeklerin saldırısı sonucu motosiklet sürücüsünün korktuğu ve kaza yaptığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.