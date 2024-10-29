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Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil, Yayaya ve Market Duvarına Çarptı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bir yayaya, ardından da marketin duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kontrolden çıkan otomobil önce yayaya sonra marketin duvarına böyle çarptı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün gaza bastığı otomobil, önce yol üzerindeki bir yayaya sonra da marketin duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi'nde ters yönde giden otomobil, Odun Pazarı Sokak'a dönmek isterken, sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkarak önce yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına, ardından köşedeki marketin duvarına çarptı. Kazada, camı kırılan marketin içerisindeki ürünler yere devrilirken, yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kalkarak yoluna devam etti.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil, Yayaya ve Market Duvarına Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - 3.Sayfa

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