Üye Girişi
Haberler
Bolu Belediyesi'nin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası

Belediyenin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle ilgili kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle ilgili kahreden gerçek

Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Edirne'den Havsa istikametine seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 39 AAP 660 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
img

Bir ülkede VAR kalkıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.