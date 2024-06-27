Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde yapılan operasyonda, bir şüphelinin bahçesinde yasadışı ekim yapılan 5 bin 950 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Edirne kenevir bitkisi eken bir şüpheli yakalanırken, 5 bin 950 kök kenevir ele geçirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosna köyü mevkiinde icra edilen operasyon sonucunda, şüpheli bir şahsın bahçesinde yasadışı ekim ile 5 bin 950 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan kenevirlere el konulurken olay ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kenevir Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title