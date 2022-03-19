Edirne'de kaza yapan araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de kaza yapan araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de kaza yapan araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaza yapan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kaza yapan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İstasyon Mahallesi Kipa kavşağında meydana geldi. Araç sürücüsü L.D., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Maddi hasarlı kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.D.'nin 3,74 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı ve ayakta tedavi sonucu taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili çalışma başlatan ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Tragger, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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