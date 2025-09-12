Haberler

Edirne'de Kaza: Dede Torununun Doğum Gününe Giderken Hayatını Kaybetti

Edirne'de Kaza: Dede Torununun Doğum Gününe Giderken Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, torununun doğum gününü kutlamak için Sakarya'dan yola çıkan 70 yaşındaki dede Viyalet Araz, İstanbul-Edirne Otoyolu'nda geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetti. Araç hurdaya dönerken, Araz'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edirne'de torununun doğum gününe giden dede, otomobiliyle yaptığı kazada feci şekilde hayatını kaybetti.

Edirne'de kızı ve damadının çocuklarının doğum gününü kutlamak için Sakarya'dan yola çıkan 70 yaşındaki Viyalet Araz, İstanbul-Edirne Otoyolunda kaza kaptı. 06 JUP 40 plakalı otomobiliyle Avrupa Otoyolu Söğütlüdere Üst Geçit köprüsünün ayaklarına çarpan sürücü, hurdaya dönen aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Araz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Hurdaya dönen araç, vinç ve çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.