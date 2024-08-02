Edirne'de kaynak makinasından çıkan kıvılcım 2 dekar buğdayı yaktı
Edirne merkez İstasyon Mahallesi'nde hızlı tren inşaatında çalışan işçilerin kaynak yaparken düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık buğday tarlası kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de kaynak makinasından çıkan kıvılcım 2 dekar buğdayı yaktı
EDİRNE - Edirne merkez İstasyon Mahallesi'nde devam hızlı tren inşaatında işçilerin çalışma esnasında düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık buğday yandı.
İstasyon Mahallesi'nde hızlı tren viyadük köprü inşaatında kaynak yapımı esnasında çıkan kıvılcımlar kuru otların bulunduğu alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, buğday tarlası yangını söndürdü.
Yangında 2 dekar buğdayın kül olduğu, Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.