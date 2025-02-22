Edirne'de Kayıp İhbarı: Boş Ev Bulundu, Kişi Başka Yerde Çıktı

Edirne'de arkadaşından haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine kapıyı kırıp eve giren ekipler, boş evle karşılaşırken kişi de başka yerde çıktı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan arkadaşı C.T'den haber alamayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri C.T'nin yaşadığı evin kapısını kırıp içeri girdi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Çeşitli görüşmeler yapan polis ekibi, haber alınamayan C.T.'ye ulaştı. - EDİRNE