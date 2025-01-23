Edirne'de Kaygan Zeminde Devrilen Motosikletten Yaralı Yok
Edirne'de bir motosiklet kaygan zeminde devrildi, sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak tedavi kabul edilmedi.
Edirne'de kaygan zeminde devrilen motosikletteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Merkez Kurtuluş Mahallesi Karaemin Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 06 EYH 475 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ve arkasındaki arkadaşı, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa