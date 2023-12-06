Edirne'de kaygan zeminde cip yola devrildi

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde kaygan zeminde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan cipin devrildi, sürücü yaralandı

EDİRNE - Edirne'de kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yola devrildi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 59 AEE 206 plakalı cip, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.