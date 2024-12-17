Edirne'de Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, ticari taksiye çarpan kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz sürücü T.U.'nun aldığı yaralar sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksiye çarpan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi istikametinden mahalle meydanına giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U. (24) yönetimindeki 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü T.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.U. tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE