Edirne'de Karavanda Yangın: Saniyelerle Kurtulan Vatandaşın Hikayesi

Güncelleme:
Edirne'de gece yarısı annesinin mezarına giden Fatih Dövüncü, karavanda çıkan yangından saniyelerle kurtuldu. Yangın, karavanı alev topuna çevirdi. Dövüncü olay anında mezarlıkta bulunduğu için hayatını kurtardı.

Edirne'de gece yarısı annesinin mezarına gittiği esnada karavanda çıkan yangından kurtulan vatandaş, saniyelerle ölümden döndü.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde bir karavanda yaşayan Fatih Dövüncü gece geç saatlerde annesinin mezarına gitti. Dövüncü mezarlıktayken yaşadığı karavanda yangın çıktı. Alev topuna dönen karavan, saniyeler içinde küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Dövüncü'nün karavanda olduğunu düşünen mahallelinin endişeli bekleyişi başladı.

Mahallelinin korkulu gözlerle bekleyişi sürürken Dövüncü, mezarlıktan çıkıp yangın yerine geldi. Dövüncü bir hisle mezarlığa annesini ziyarete gitmese belki de yanarak hayatını kaybedeceğini ifade etti.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

500

