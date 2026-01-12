Haberler

Edirne'de kar yağışında zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Edirne'de kar yağışında zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda trafik durma noktasına geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Edirne'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik durma noktasına geldi.

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Haftanın ilk günü işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yollarda uzun süre beklemek zorunda kalırken, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mevkiinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, kazanın ardından trafik bir süre durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda trafik polisi sevk edildi.

Ekipler, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle şehrin ana arterleri ve kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca bir çok noktada yetersiz tuzlama çalışması nedeniyle motosikletli kuryeler kazalar yaptı.

Trafik polisleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare