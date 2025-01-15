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Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi, Sürücü Yaralı
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Edirne'den İstanbul istikametine giden yabancı plakalı kereste yüklü tır, yoğun kar yağışı nedeniyle Babaeski mevkisinde devrildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'den İstanbul istikametine giden tır, Babaeski mevkisinde kar yağışı sebebiyle yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Yabancı plakalı kereste yüklü tır, Edirne'den İstanbul istikametine seyir halindeyken yoğun kar yağışının da etkili olduğu otobanda Babaeski mevkisinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, otoban trafik ve 112 ekipleri geldi. Yaralı tır sürücüsü, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alınarak, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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