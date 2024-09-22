Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kan Donduran Olay: Oğul, Babasını Öldürüp Parçaladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Domurcalı köyünde, 27 yaşındaki Canberk Yalçın'ın babası Şerif Yalçın'ı öldürüp parçaladığı ve cesedini yakarak dere yatağına attığı dehşet verici olayda, katil evlat jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de kan donduran vahşet... Babasını öldürüp parçalara böldü, yakıp dere yatağına attı

EDİRNE - Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, dere yatağına attıktan sonra jandarma ile birlikte arama çalışmalarına katılan cani evlat, jandarmanın dikkatiyle yakayı ele verdi. Cani evlat adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, kan donduracak şekilde öldürdü.

Babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan cani evlat, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmalarına da katılan cani evlat, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çevresinde cani evlat gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan cani evlat ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edirne'de Kan Donduran Olay: Oğul, Babasını Öldürüp Parçaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik Cinayet 3-sayfa Edirne Suç

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });