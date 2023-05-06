Edirne'de kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de yol kenarına park edilen otomobile arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı istikameti Süloğlu ilçesi sapağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamzabeyli istikametine seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 22 EA 598 plakalı kamyonet, yol kenarında duran 22 EZ 250 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobil tarlaya uçtu. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonete bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla inceleme başlatıldı.