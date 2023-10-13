Edirne'de kahvehanede kumar oynayanlara ceza kesildi

Edirne'de bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira idari para ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

Edirne'de bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira idari para ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde bir iş kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Kahvehanede denetim yapana ekipler çok sayıda iskambil kağıdı ve 4 bin 335 lira ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 12 bin 165 idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.