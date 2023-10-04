Edirne'de Kadının Çantasından Çalınan Telefon Geri Verildi

Kadının çantasından telefon çaldı, kamerayı görünce geri verdi... O anlar kamerada

EDİRNE - Edirne'de kaldırımda yürüyen kadının çantasından cep telefonunu çalan şahıs, güvenlik kamerasını fark edince telefonu geri verdi.

İlginç olay Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan erkek şahıs, saniyeler içinde kadının çantasından çaldığı telefonu alıp yürümeye devam etti.

Birkaç adım attıktan sonra bir işyerinin güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, geri dönüp hiçbir şey olmamış gibi telefonu kadına geri verdi.

Yaşanan ilginç olay, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.