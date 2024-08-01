Edirne'de kaçan otomobil sürücüsü ve şüpheli yakalandı

Edirne'de uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve yanındaki şüpheli saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine Bulgar plakalı bir otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polis ekiplerinden hızla kaçamaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli sürücü kaçtığı otomobili bir apartmanın bahçesine bırakarak eve gidip saklanmaya çalıştı. Cumhuriyet savcısı kararıyla evde yapılan aramada otomobil sürücüsü ve yanındaki şüpheli yakalandı. Ayrıca, otomobil içerisinde de yapılan aramada sahte pasaport bulundu. Yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Bulgar plakalı otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE