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Edirne'de Kaçakçılıkla Mücadele: Milyonlarca Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Edirne'de Kaçakçılıkla Mücadele: Milyonlarca Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki son operasyonlarda, Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 400 elektronik sigara, 150 cep telefonu ve yüklü miktarda diğer kaçak eşya ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda toplamda 400 elektronik sigara, 150 son model cep telefonu, 10 bin 440 tuşlu cep telefonu, 4 adet gelinlik, 10 bin ilaç, yüklü miktarda kehribar ve yüzlerce bilgisayar kasasına el konuldu. Ele geçirilen kaçak malların toplam değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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