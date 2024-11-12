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Edirne'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadelede Rekor Yakalama

Edirne'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadelede Rekor Yakalama
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Edirne'de yılın ilk 10 ayında toplam 3 ton 997 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Vali Yunus Sezer, kaçakçılıkla mücadelede büyük miktarda yakalama gerçekleştirdiklerini ve 334 kilogram altın ile birçok gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Edirne'de uyuşturucu ve kaçakçılık noktasında çok büyük bir mücadele verildiğini belirten Vali Yunus Sezer, kentte yılın ilk 10 ayında toplam 3 ton 997 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılık noktasında çok büyük bir mücadele verildiğini belirten Vali Sezer, geçen yıllara kıyaslandığı zaman özellikle uyuşturucu yakalamalarında çok büyük miktarların söz konusu olduğunu aktardı.

Sınır kapıları ve kent genelinde jandarma, polis ve gümrük memurlarının çok etkili çalışmalar yaptığını vurgulayan Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Yapılan operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu yakalamaları olduğunu duyuran Vali Sezer, "Bu yılın ilk 10 ayında 2 ton 190 kilogram esrar, 611 kilogram kokain, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 30 kilogram bonzai, 7 milyon 50 bin kök kenevir, 1 milyon 150 bin ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi" dedi.

334 kilogram altın ele geçirildiğini belirten Vali Sezer, bunun da piyasa değerinin yaklaşık 432 milyon Türk lirası olduğunu söyledi. Altın, oto yedek parçası ve elektronik sigara başta olmak üzere bir çok gümrük kaçağı malzemenin kanun dışı yollarla yurda sokulmaya çalışırken yakalandığını söyleyen Vali Sezer, bunların toplam değerinin de 6 milyar 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Vali Sezer, Araç, oto parçası, Tarihi eser, elektronik sigara, cep telefonu, alkollü içki ve para gibi gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 2 milyar 225 milyon olduğunu aktardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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