Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve otobüs şoförü gözaltına alındı.

Edirne'de kaçakçılık operasyonunda otobüs şoförü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası otoban gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtilen 26 adet içki, 170 paket kaçak tütün, 210 paket kaçak sigara, 5 adet dizüstü bilgisayar ile 330 adet termostatik vana ele geçirildi.

Otobüs şoförü gözaltına alındı.???????