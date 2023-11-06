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Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, çok sayıda kol saati, akıllı kol saati, kulaklık, parfüm, cep telefonu, ilaç ve silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.