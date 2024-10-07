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Edirne'de Kaçakçılık Operasyonları: 2.2 Milyar Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonları: 2.2 Milyar Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi
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Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda yılın ilk 9 ayında 2 milyar 225 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Vali Yunus Sezer, asayiş olaylarında azalma ve yakalama oranlarında artış olduğunu açıkladı.

Edirne'de yılın ilk 9 ayında yapılan operasyonlarda 2 milyar 225 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası ildeki 9 aylık kaçakçılık, asayiş olayları ve trafik kazaları ile ilgili verileri paylaştı. Edirne'de yurt dışıyla da bağlantılı organize çalışan narkotik suçlarla ilgili örgütler ve organizasyon yapılarıyla da mücadele ettiklerini belirten Vali Sezer, bu noktada geçen yıla göre yakalama oranlarında yüzde 36 artış söz konusu olduğunu vurguladı.

Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik suçlarla ilgili yakalama oranlarını paylaşan Vali Sezer, yılın ilk 9 ayında 1 ton 980 kilogram esrar, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 44 kilogram metamfetamin, 7 milyon 50 bin kök kenevir yakalanarak imha edildiğini, sentetik uyuşturucularda ise yaklaşık 460 bin adet uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

"334 kilogram altın ele geçirildi"

Emtia noktasındaki yakalamaların çok fazla olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Sadece 334 kilogram altın ele geçirildi. Yine içerisinde araç, oto yedek parçası, tarihi eser, cep telefonu, elektronik eşya, sigara başta olmak üzere 2 milyar 225 milyon lira değerinde yakalanan kaçak ticari eşya var" dedi.

"Asayiş olaylarında azalma var"

Asayiş olaylarında son 9 ayda yüzde 12'lik bir azalma olduğunu belirten Vali Sezer, evden hırsızlıkta yüzde 66, motosiklet hırsızlığında yüzde 67, iş yeri ve kurumlardan hırsızlıkta yüzde 59, dolandırıcılıkta yüzde 29 oranında azalma olduğuna değindi.

Yılın ilk 9 ayında Edirne'de 3 bin 732 aranan şahsın yakalandığını ifade eden Vali Sezer, bu oranda da geçen yıla göre yüzde 53 oranında bir artış olduğunu aktardı.

Trafikle ilgili hem yoğunluğun olduğu hem de kör noktalardaki çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali Sezer, ölümlü trafik kazalarında yüzde 67 azalma olduğunu söyledi. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 6 azalış söz konusu olduğuna değinen Vali Sezer, kazaların birçoğunun motosiklet kullananlardan kaynaklandığını belirterek, bu konuda da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunus Sezer Kaçakçılık Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi trafik edirne Asayiş Suç

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