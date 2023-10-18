Edirne'de Kaçak Yollarla Getirilen Horoz ve Kuşlar Ele Geçirildi

Edirne'de jandarmanın durdurduğu otobüste, ülkeye kaçak olarak getirildiği tespit edilen horoz ile çok sayıda kuş bulundu. Araçta yapılan aramada 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve horoz ele geçirildi. Sürücüye 316 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'de jandarmanın durdurduğu otobüste, ülkeye kaçak olarak getirildiği tespit edilen horoz ile çok sayıda kuş bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan giriş yapan Z.K'nın kullandığı otobüsü Kapıkule yol kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve horoz ele geçirildi. Horozun, dövüşlerde kullanılan cins olduğu öğrenildi.

Sürücüye 316 bin lira ceza uygulandı.

Cennet papağanları Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Posta güvercinleri ve horoz ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.