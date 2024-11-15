Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kaçak Tütün Operasyonu: 87 Bin 670 Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan aramalarda toplam 87 bin 670 makaron ile birlikte çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki iki ayrı iş yerinde yapılan aramada tütünle doldurulmuş ve boş şekilde toplamda 87 bin 670 makaron geçirildi

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından Keşan'da tütün ve tütün mamulleri satan 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; tütünle doldurulmuş 12 bin 120 adet, 75 bin 550 adet boş olmak üzere toplamda 87 bin 670 adet makaron, bin 90 kilitli poşet, 186 boş sigara kutusu, yeniden kullanılmak üzere kesilmiş vaziyette 28 bandrol, sigara sarmak için kullanılan 3 makine ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Yeni imajını gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Paşinyan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.